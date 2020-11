Covid: le regioni chiedono misure più stringenti. Oggi videoconferenza confronto con il governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - È confronto tra il governo e le Regioni in videoconferenza. I presidenti delle Regioni cercheranno di stabilire, con il ministro della Salute Speranza e il ministro per gli Affari regionali Boccia, misure più stringenti per il contrasto alla pandemia,in vista di un nuovo Dpcm. Nel pomeriggio, alle 15.30, è convocata una nuova riunione di Conte con i capidelegazione, allargata ai ministri più direttamente interessati dalle questioni legate alla gestione della pandemia. Alle 17 si uniranno all'incontro anche i capigruppo di maggioranza. - (PRIMAPRESS)