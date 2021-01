Covid: la standardizzazione dei dati dei nuovi positivi mostrano la resistenza del virus con la preoccupazione delle varianti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio dell'ultima settimana mostra una standardizzazione dei casi di nuovi positivi che mostra una resistenza della circolazione del virus. Una resistenza che allarma anche per le nuove varianti che stanno crescendo oltre che in Gran Bretagna nel resto del mondo. Anche se oggi i dati del Ministero della Salute si mostrano in lieve calo con 13.633 casi nelle ultime 24 ore (ieri 14.078) si può legare l'effetto sempre al minor numero di tamponi effettuati (264.728) circa 3mila in meno. Cali impercettibili, dunque, anche nel tasso di positività che dal 5,2% scende al 5,1%. Resta alto, sia pure in discesa rispetto al giorno precedente, il numero delle vittime: sono 472, in totale 86.674 da inizio pandemia.1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, nelle ultime 24 ore +27.676. In calo terapie intensive e ricoveri. In Lombardia 1.969 casi, in Sicilia 1.355,in Emilia Romagna 1.347. - (PRIMAPRESS)