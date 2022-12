Covid: la Regione Lombardia dispone l’obbligo del tampone per chi arriva dalla Cina a Malpensa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo le cancellazioni delle restrizioni di viaggio per il Covid adottate dal governo di Pechino, la Regione Lombardia ha disposto che gli arrivi dalla Cina siano sottoposti ad un tampone molecolare. Il provvedimento è stato già adottato dallo scalo di Malpensa. Un banner sul sito dell'aeroporto informa i passeggeri della nuova disposizione della Regione Lombardia valida fino al 30 gennaio. Si tratta di una misura di prevenzione per lo screening delle varianti del virus, precisa la Regione. La decisione arriva dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi, malgrado l'epidemia di Covid stia provocando 5mila morti al giorno e oltre 1mln di contagi. La preoccupazione è che possa ripetersi la stessa modalità di diffusione del virus che ha provocato la grande pandemia in Italia. - (PRIMAPRESS)