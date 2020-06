Covid: la movida romana viola tutte le regole di sicurezza. Elevate oltre 2mila multe dalla Polizia Locale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le norme ancora in vigore per il contenimento del Covid-19 sembrano completamente sparite dai comportamenti dei romani. Se la notte di Sabato scorso la movida capitolina ha violato tutti i divieti di assembramento, anche la domenica al mare sui litorali laziali non è stata da meno senza uso di mascherina e bagnasciuga affollati.

La Polizia Locale ha levato oltre duemila contravvenzioni nel popolare rione di Trastevere e quello di Monti, vicino al Colosseo. E poi anche nel quartiere alternativo di San Lorenzo e in quello studentesco di piazza Bologna. Tre locali sono stati fatti chiudere durante gli interventi degli agenti per riportare al rispetto delle norme anti contagio e vendita di alcol irregolare. - (PRIMAPRESS)