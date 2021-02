Covid: la curva dei nuovi positivi è a 13.442 con un indice di positività al 4,76%. Sono 385 le vittime registrate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 13.442 i nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo il monitoraggio del Ministero della Salute (14.218 nelle 24 ore precedenti), a fronte di 282.407 tamponi processati, +12mila. L'indice di positività scende al 4,76%. 385 le vittime, 377 il giorno precedente, per un totale di 91.003 da inizio pandemia.Calano di 32 unità le terapie intensive,ma 114 nuovi ingressi. Calano gli attualmente positivi, 2024 e 15.138 nuovi guariti. In Lombardia 1.923 nuovi casi, Campania 1.546,Emilia Romagna 1.383,Lazio 1.041 - (PRIMAPRESS)