Covid: l'ultima variante del virus (BA5) torna a far salire contagi e vittime

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo 6 settimane, contagi e decessi tornano a salire: quasi 30.000 casi in più e 73 morti in più la scorsa settimana rispetto alla precedente.E' quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute. Un dato che conferma molto probabilmente la circolazione della BA.5, l'ultima sottovariante di Omicron. Negli ultimi 7 giorni si sono registrati 144.333 nuovi contagi, il 26,14% in più rispetto ai 114.426 casi della settimana prima. I morti sono stati 453, +19,21% rispetto ai 380 della settimana prima. - (PRIMAPRESS)