Covid: l'indice Rt scende a 0,92. Locatelli (ISS) conferma AstraZeneca per la fascia 60-79

Nei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, scende il valore dell'Rt nazionale: è a 0,92, dallo 0,98 della settimana scorsa (quando già era calato sulla settimana precedente). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia, in attesa della diffusione del report settimanale. Viene data in calo anche l'incidenza, che sarebbe ora di 185 nuovi casi ogni 100mila abitanti, mentre la scorsa settimana eravamo a 232/100mila. Intanto il presidente del Consiglio superiore della Sanità, Locatelli fa una precisazione più chiara circa le fasce di somministrazione del vaccino AstraZeneca: "è estremamente importante che nella fascia d'età 60-79 anni ci sia larga adesione al vaccino AstraZeneca che offre chiarissimi vantaggi e benefici in termini di protezione". Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli, a Sky TG24. Il rischio per questa fascia di finire in Rianimazione, spiega, è 640 volte superiore a quello di eventi trombotici. E in Francia le persone sotto i 55 anni vaccinate in prima dose con AstraZeneca faranno un altro vaccino alla seconda.