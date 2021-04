Covid: l'indice di contagio nazionale Rt scende a 0,81. L'Italia potrebbe essere tutta "gialla"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'indice Rt nazionale che misura il contagio da coronavirus scende ancora a quota 0,81. La scorsa settimana era allo 0,85. E' quanto si apprende dall'ultimo monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss circa l'andamento dell'epidemia nel periodo 12-18 aprile. L'Rt è uno degli indicatore importanti per stabilire colori delle Regioni. Per entrare in zona gialla è necessario che l'Rt sia sotto quota 1. Ora il quadro che emerge è un Paese tinto di giallo, con appena 5 Regioni in zona arancione e nessuna in rosso. - (PRIMAPRESS)