Covid Italia: leggero calo dei nuovi positivi. I decessi registrati sono 90 e 624 in terapia intensiva

ROMA- Leggero calo del numero dei nuovi casi di Covid: 12.877 contro i 13.686 di ieri. In netto aumento i decessi che sono stati 90, rispetto ai 51 delle precedenti 24 ore. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 595.898. Il tasso di positività è in lieve calo:2,1% rispetto al 2,4% di ieri. Cresce il numero delle persone in terapia intensiva che sono 624, cioè 16 in più. In aumento anche i ricoverati con sintomi: sono 4.826, con un aumento di 78 unità.