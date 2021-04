Covid, ISS: Risale l'indice Rt nazionale da 0,81 a 0,85. Terapie intensive sopra la soglia in 8 regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Risale l'indice Rt nazionale di contagio da coronavirus in Italia: la scorsa settimana era a quota 0,81, ora torna a 0,85, valore uguale a quello della settimana ancora precedente. E' quanto emerge, si apprende, dall'ultimo monitoraggio settimanale Min.Salute-Iss sull' andamento epidemico. L'incidenza scende ancora e segna 146 nuovi casi ogni 100mila abitanti ( 152 la settimana scorsa). Rischio moderato in 11 Regioni/Province autonome, 10 a rischio basso.Intensive sopra soglia in 8 Regioni/Province autonome (erano 12). - (PRIMAPRESS)