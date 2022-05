Covid: intensive in calo al 2,6% secondo i dati ISS. Cinque regioni sopra la soglia del 5%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dati Covid, ancora in calo le Intensive Il tasso di pazienti Covid in terapia intensiva scende al 2,6%, nei dati settimanali di ministero della Salute e Iss. Era al 3,1% la settimana scorsa.In calo anche l'occupazione in reparto, al 9%, dal 10,9%, ma 5 Regioni sono ancora sopra la soglia del 5%. L'incidenza scende da 375 a 261 nuovi casi ogni centomila abitanti e anche l'Rt segna 0,86, in calo da 0,89. - (PRIMAPRESS)