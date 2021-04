Covid India: 353 mila casi in 24 ore. Sistema sanitario al collasso e senza ossigeno per le terapie intensive

(PRIMAPRESS) - INDIA - Nelle ultime 24 ore un nuovo record di positivi al Covid in India con 352.991 nuovi casi,il dato più alto per il quinto giorno consecutivo. Salgono così a oltre 17 milioni il numero dei dei contagi,e a 195.123 quello dei morti,calcolando i 2.812 di ieri. Il sistema sanitario è al collasso e si moltiplicano gli appelli perché scarseggiano le scorte di ossigeno negli ospedali. In arrivo aiuti dagli Stati Uniti e dalla Germania, ma è corsa contro il tempo. L'Italia è stato il primo paese a bloccare gli arrivi dal paese asiatico ma il ritardo con cui sono stati chiusi i corridoi di circolazione internazionale ha favorito la diffusione di una nuova variante che appare resistente anche ai vaccini finora prodotti. - (PRIMAPRESS)