Covid in Uk: Johnson teme la terza ondata in arrivo dal continente

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La terza ondata della pandemia di Covid sta per arrivare in Gran Bretagna dall' Europa e farà sentire i suoi effetti in termini di aumento dei nuovi casi. Così il primo ministro britannico, Johnson. "Sul continente,purtroppo,c'è una terza ondata in corso e le persone di questo Paese non dovrebbero illudersi. Esperienze precedenti insegnano che quando un'ondata colpisce i nostri amici poi sbarcherà anche sulle nostre coste", ha detto. "Prevedo che avvertiremo gli effetti a tempo debito.Per questo portiamo avanti le vaccinazioni velocemente". - (PRIMAPRESS)