Covid in risalita: le infezioni crescono del +24,2%. No Vax in rianimazione sono il 22%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Covid,tornano a salire i ricoveri. In una settimana il numero dei ricoverati con o per Covid segna +24,2%: in reparto ordinario +22,2%, quasi doppio il numero dei pazienti in Intensiva (ma con numeri bassi). Questi i dati dagli ospedali-sentinella della rete Fiaso. I ricoverati per Covid sono +16%; +28% quelli con Covid - cioè arrivati in ospedale per altro e qui trovati positevi. No vax in rianimazione: 22%, età media 66 anni, contro i 72 dei pazienti vaccinati (l'88% ultima dose 6 mesi fa) - (PRIMAPRESS)