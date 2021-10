Covid: in rialzo il numero dei positivi che raggiunge i 4.054 nuovi contagi e 48 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 4.054 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in forte crescita sui 2.535 precedenti, ma con un numero molto alto di tamponi, 639.745 contro i 222.385 di lunedì. Il tasso di positività scende allo 0,6% (-0,5%) Crescono i decessi, 48 nelle ultime 24 ore, 30 il giorno prima, per un totale di 131.904 da inizio pandemia. Le terapie intensive aumentano di 3 unità, con 37 ingressi del giorno, prosegue la crescita dei ricoveri,ormai in in rialzo da alcuni giorni: 25 in più. - (PRIMAPRESS)