Covid in Israele: è record di casi gravi con un tasso di positività del 29,79% e 1.263 terapie intensive

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - È record pazienti gravi in Israele che ha registrato ieri 37.985 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività al 29,79%, il più alto dall'inizio della pandemia. Si registra anche un numero record di ricoverati in condizioni gravi (1.263), anche in questo caso è il più alto dall'inizio della diffusione del virus. Ildato più alto si era registrato a gennaio 2021, con 1.193 casi gravi. - (PRIMAPRESS)