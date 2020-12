Covid: in Germania 440 morti, in Usa 3.049 e in Giappone record di contagi. La strada in salita per uscire dalla pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Germania,nelle ultime 24 ore, si registrano 23.679 nuovi casi di coronavirus e 440 morti. Il bilancio totale è di 1.242.203 contagi e 20.372 vittime. Ieri, l'accorato intervento della cancelliera Merkel al Bundestag: "Non mi rassegno a tanti morti, servono restrizioni più dure". In Usa, 216.155 nuovi casi e 3.049 vittime, frutto secondo gli esperti dei viaggi per la Festa del Ringraziamento. Record di contagi in Giappone: 2.810 nuove infezioni. Le autorità esortano a non viaggiare per il Capodanno. - (PRIMAPRESS)