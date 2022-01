Covid: in diminuzione i ricoveri per nuovi casi (anche i decessi) ma non per i bimbi da 6 mesi a 4 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Meno casi 192.320 e meno vittime 380 Meno casi e meno vittime per il Covid. I nuovi contagi sono 192.320 (ieri erano stati 228.179). Le vittime sono 380, (ieri erano state 434). Sono i dati del ministero della Salute. In diminuizione i ricoveri nelle terapie intensive (-27) mentre sono in aumento i ricoveri ordinari (+52).Il tasso di positività è al 16,3% in aumento rispetto al 15,4% di ieri. Anche la rilevazione degli ospedali sentinella di Fiaso confermano la frenata dei ricoveri,ma non per bimbi.In una settimana, dall'11 a 18 gennaio, l'aumento è stato del 7,1%,(+18% della settimana precedente). La rilevazione è del 18 gennaio. L'aumento dei ricoveri in Intensive è del 9%, ma in frenata sul 18% di sette giorni fa. Ma sono cresciuti del 27,5% i ricoveri dei pazienti pediatrici. Negli ospedali Fiaso, il numero di bimbi ricoverato è passato da 120 a 153, 10 in Intensive. Il 34% ha meno di 6 mesi e il 61% meno di 4 anni (fascia non vaccinabile). - (PRIMAPRESS)