Covid: in aumento i nuovi positivi ai test (5.905) di oggi 4 novembre con 59 vittime registrate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio giornaliero di oggi 4 novembre, vede alzarsi il nuomero dei contagiati a 5.905 risultati positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, 5.188 i precedenti, a fronte di 514.629 tamponi processati (-203mila). Il tasso di positività sale dallo 0,7% all'1,1%. Sono invece 59 le vittime in un giorno (mercoledì 63), 132.283 da inizio pandemia. In crescita i ricoveri in terapia intensiva, +2, con 36 ingressi del giorno, e 16 in più i ricoveri ordinari. - (PRIMAPRESS)