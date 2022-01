Covid: in arrivo ristori per settori chiusi. Sartore (Mef): "Interventi per spettacolo e turismo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel prossimo decreto legge sono previsti ristori per i "settori chiusi dai provvedimenti del governo: sale da ballo, discoteche, ma anche sport e cinema e più in generale il settore spettacolo che hanno avuto una riduzione significativa di entrate". Così ha anticipato la sottosegretaria all'Economia, Sartore, in una intervista. Un intervento, anche per il turismo, per i primi 3 mesi dell'anno e a forfait. "Uno spazio certo di un mld, al netto della questione caro-bollette. Ma credo che alla fine sarà di più", ha detto. - (PRIMAPRESS)