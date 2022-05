Covid: il rapporto dell’Istituto Superiore Sanità segna un calo delle ospedalizzazioni e delle intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'ultima settimana"il numero di casi segnalati,il numero di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva e di decessi risultano in diminuzione".Emerge dal rapporto esteso Iss sul Covid. Il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri risulta in calo in tutte le fasce di età. Per l'incidenza dei casi a 14 giorni, il tasso più alto è tra 30 e 39, pari a 1.464 per 100.000, mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso,1.180 casi. Le reinfezione aumentano dal 4,5% al 5% dei casi questa settimana. - (PRIMAPRESS)