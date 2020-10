Covid: il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in autoisolamento. Positivo un membro del suo staff

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è in autoisolamento. Lo scrive lui stesso in Twitter: “ Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i controlli”. - (PRIMAPRESS)