Covid: il monitoraggio settimanale rivede i colori dell'Italia. Valle d'Aosta passerebbe in arancione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio dei dati Covid di fine settimana fa intravedere un’Italia sempre più colorata di giallo. Anche la Valle d'Aosta, unica Regione ancora a rischio alto, dovrebbe passare in arancione. Calabria, Puglia e Basilicata dovrebbero passare dall'arancione al giallo. Incerta la situazione per la Sardegna. E' quanto compare nella bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e ministero Salute. In calo anche le Regioni e Province autonome con tasso di ricoveri in terapia intensiva che supera la soglia critica. Si passa infatti dalle 8 della scorsa settimana a 5.

C’è, tuttavia, un lieve aumento anche questa settimana dell'indice di contagio da Covid. L'Rt passa infatti dallo 0.85 della settimana scorsa allo 0.89. E' quanto stanno valutando gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale. - (PRIMAPRESS)