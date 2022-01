Covid: il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute segna un Rt in calo (1,31). Crescono i positivi con tracciamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute, l'incidenza di nuovi casi Covid ogni 100mila abitanti si è stabilizzata e segna 2.011 da 1.988; l'Rt medio è in calo a 1,31 (da 1,56). Stabile anche l'occupazione in Intensiva, 17,3% (da 17,5%), mentre cresce in reparto (da 27,1 a 31,6% in 7 giorni). Sette le Regioni/Province autonome a rischio alto, per 11 rischio moderato. Crescono lievemente i casi trovati con tracciamento, calano quelli sintomatici. - (PRIMAPRESS)