Covid: il monitoraggio giornaliero registra una lieve flessione dei nuovi positivi ma segna 70 vittime in 24 ore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 6.404 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, 9.709 i precedenti, a fronte però di un numero basso di tamponi processati,solo 267.570 (-220mila). Il tasso di positività sale dal 2% al 2,3%. Sono invece 70 le vittime in un giorno. 46 le precedenti, per un totale di 133.247 da inizio pandemia. In aumento ricoveri (+162) e intensive (+29), con 54 ingressi del giorno. - (PRIMAPRESS)