Covid, il monitoraggio giornaliero del Ministero vede salire a 3.121 i nuovi positivi e 162 pazienti in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Salgono ancora i contagi Covid in Italia: sono 3.121 nelle ultime 24 ore, 2.898 i precedenti, a fronte di 244.797 tamponi processati (+40mila). Il tasso di positività stabile a 1,3%(ieri 1,4%) In lieve crescita anche i decessi, 13 contro gli 11 di venerdì, 127.864 il totale da inizio pandemia. Aumentano di un'unità i ricoveri in terapia intensiva, 162 in tutto, con 9 ingressi del giorno. 1.111 ricoverati con sintomi, +23. - (PRIMAPRESS)