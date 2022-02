Covid: il monitoraggio Gimbe registra anche la diminuzione di decessi a -16% e intensive a -18,7%

(PRIMAPRESS) - ROMA - I segnali di qualcosa che vada verso la normalizzazione delle infezioni da Covid, sembrano arrivare a patto che un'altra variante rialzi le curve. Il rapporto settimanale di Gimbe registra un calo anche dei decessi: -16%. Mentre nelle ultime settimane al calo dei nuovi casi non corrispondeva quello di morti, i dati dell'ultimo monitoraggio li confermano insieme a -32,3% nuovi casi (con i tamponi in calo del 27,8%). Calano i ricoveri: Intensive -18,7% e reparti a -14,9%. L'85,3% della popolazione ha almeno una dose di vaccino e l'82,4% ha completato il ciclo. Zero dosi per 5,1mln di persone; over50 a -43,8%: su di loro "non fa presa" l'obbligo, dice il presidente Cartabellotta. - (PRIMAPRESS)