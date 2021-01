Covid: il monitoraggio di oggi vede 15.774 nuovi positivi e 507 decessi. L’indice di positività è sceso al 9%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 15.774 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, rispetto ai 14.242 del giorno precedente, a fronte però di 175.429 tamponi, +34mila. L'indice di positività scende dal 10,05% di martedì al 9%. Sempre tante le vittime, 507 in 24 ore, da inizio pandemia superati gli 80mila morti, 80.326. Calano di 57 unità le terapie intensive. 20.532 nuovi guariti e -5.266 nuovi positivi. 2.245 i nuovi casi in Lombardia.Seguono Sicilia con 1.969 e il Veneto con 1.884 casi. - (PRIMAPRESS)