Covid: il monitoraggio di oggi 4 Agosto vede salire i contagi a 6.596 con un tasso di positività al 2,3%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua la crescita dei contagi Covid in Italia: 6.596 nelle ultime 24 ore, 4.845 i precedenti, con 215.748 tamponi processati (+7mila). Il tasso di positività sale dal 2,3% al 3%. In calo le vittime. 21 contro le 27 di martedì, 128.136 da inizio pandemia. In crescita i ricoveri: +113 quelli ordinari (2.309 in tutto), e +2 in terapia intensiva ( 260 in totale), con 14 ingressi del giorno. Sicilia +808,Lombardia +806,Veneto + 779. - (PRIMAPRESS)