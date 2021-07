Covid: il monitoraggio di oggi 26 luglio ha registrato 3.177 nuovi positivi ma con circa 80mila tamponi in meno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il minor numero di tamponi processati fa scendere sensibilmente il numero di contagi Covid in Italia. Sono 3.117 nelle ultime 24 ore, 4.743 i precedenti. Ma il dato si riferisce a 88.247 tamponi effettuati contro i 176.653 di domenica 25 luglio. Il tasso di positività sale al 3,5%. Crescono le vittime, 22 rispetto alle 7 del giorno prima, 127.971 in tutto. Aumentano i ricoveri: 1.512 gli ordinari (+120), e 182 nei reparti di terapia intensiva (+4), con 11 ingressi del giorno. Nel Lazio 550 casi, in Emilia Romagna 469, in Sicilia 457. - (PRIMAPRESS)