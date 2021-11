Covid: il monitoraggio di oggi 2 novembre segna 2.834 positivi e 41 decessi in un solo giorno. Saliti i ricoveri ordinari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 2.834 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, 2.818 i precedenti, a fronte di 238.354 tamponi processati contro i 146.725 di lunedì. Il tasso di positività scende all'1,2% (-0,7%). Crescono le vittime, 41 in un giorno, 20 lunedì, 132.161 da inizio pandemia. Ancora in crescita le terapie intensive +21 con 34 ingressi giornalieri, e 129ricoveri ordinari in più. Nel Lazio +388,Sicilia +382,Veneto + 336 - (PRIMAPRESS)