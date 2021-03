Covid: il monitoraggio di oggi 10 marzo registra 22.409 nuovi positivi. Una curva resistente con +489 ricoveri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 22.409 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 19.749 il giorno precedente. 361mila i tamponi processati, +15mila. Il tasso di positività è del 6,2%,+0,5% In lieve calo le vittime 332, martedì erano state 376, in totale 100.811. In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive sono 71 in più con 253 ingressi giornalieri, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità. In Lombardia 4.422 casi, in Campania 3.034 e in Emilia Romagna 2.155 - (PRIMAPRESS)