Covid: il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva un lieve aumento dei casi (+4,3%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lieve aumento dei nuovi casi (+4,3%) tra il 18 e il 24 agosto rispetto alla settimana precedente, con i ricoverati in area medica che continuano a salire (+16,2%) e anche nelle terapie intensive (+19,1%). In aumento i decessi: 345 in 7 giorni,una media di 49 al giorno rispetto ai 34 della settimana prima. Questo il quadro fornito dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 8 Regioni e dei casi attualmente positivi in 13 Regioni. 13 le Province con oltre 150 casi per 100.000 abitanti