Covid, il monitoraggio dell'Iss registra il calo dei ricoveri e della terapia intensiva (14,8%). Incidenza alta per Bolzano e Marche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo il rapporto settimanale Iss: le ospedalizzazioni da Covid sono in calo. In calo anche il tasso di occupazione terapia intensiva e area medica. L'occupazione delle terapie intensive è al 14,8% (era al 16,7% nella rilevazione del 27 gennaio) e area medica a livello nazionale al 29,5% dal 30,4%. Scendono,a livello nazionale,l'incidenza settimanale dei casi,1362 su 100.000 abitanti, e l'indice Rt, a 0,93. Incidenza sopra i 2.000 casi solo per Bolzano (2.288,7) e Marche(2.128,6).Tre Regioni-Province autonome a rischio alto. - (PRIMAPRESS)