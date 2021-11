Covid, il monitoraggio dell'8 novembre registra 4.197 casi e 38 decessi. Cresce la pressione negli ospedali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio giornaliero di lunedì 8 novembre ha registrato 4.197 i nuovi contagi da Covid in Italia, in calo rispetto ai 5.822 precedenti, ma a fronte di un numero basso di tamponi, 249mila (-190mila). Il tasso di positività sale all'1,7%. Aumentano i decessi, 38 rispetto ai 26 precedenti, per un totale di 132.423. Cresce la pressione sugli ospedali, con 147 ricoveri in più e +17 in terapia intensiva con 35 ingressi del giorno. In Emilia Romagna 536 casi, in Friuli Venezia Giulia 438e in Veneto 432. - (PRIMAPRESS)