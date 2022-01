Covid: il monitoraggio del 4 settembre porta a 170.844 nuovi positivi e 259 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid in Italia, 68.052 i precedenti, ma con un numero record di tamponi, 1.228.410 (+850mila). Sono questi i dati del monitoraggio odierno del Ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 13,9% (-1,4%). In crescita i decessi, 259 (+119), mai così tanti dal 30 aprile. Aumentano ricoveri, +579, e terapie intensive, +41 con 153 nuovi ingressi. In Lombardia oltre 50mila positivi, numero record, 20mila in Piemonte. - (PRIMAPRESS)