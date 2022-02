Covid: il monitoraggio del 19 febbraio rileva 50.534 nuovi casi con un tasso di positività in discesa (-18%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 50.534 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 53.662 i precedenti, a fronte di 492.045 tamponi processati (-18mila). Il tasso di positività in leggera decrescita a 10,2%. Ieri era a 10,5%. In calo le vittime, 252 rispetto alle 314 precedenti, 152.848 da inizio pandemia. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 34 in meno con 76 in- gressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 561 in meno. - (PRIMAPRESS)