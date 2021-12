Covid, il monitoraggio del 19 dicembre porta a 24.259 i nuovi positivi e registra 97 vittime nelle 24 ore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel monitoraggio odierno del Ministero della Salute, sono 24.259 i nuovi contagi Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, 28.064 i precedenti, con 566.300 tamponi processati (-131mila), tanto che il tasso di positività sale al 4,3%. Sono 97 le vittime, in calo sulle 123 del giorno prima, per un totale di 135.641. In aumento ricoveri, +150, ed intensive +13 con 78 ingressi in 24 ore. Ancora in rialzo gli attualmente positivi,+14.803 La regione con più casi odierni resta la Lombardia (+5.397), seguita dal Veneto (+3.442). - (PRIMAPRESS)