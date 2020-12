Covid: il Commissario Arcuri ipotizza una terza ondata e solleva dubbi sull'inizio della campagna di vaccinazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - A meno di 12 ore del nuovo Dpcm di Natale, il Commissario per il Covid, Domenico Arcuri, lancia l’allarme di una possibile rischio della terza ondata in Italia. "La curva dei contagi, dopo le decisioni del governo di novembre, ha registrato un vistoso rallentamento ma non si è appiattita. Per questo ora sono state di nuovo adottate misure più severe". Difficile comprendere il pensiero del Commissario che sostiene: ”Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel corso della terza ondata. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarla", ha aggiunto Arcuri. Difficile stabilire se la precisazione di Arcuri sia un monito verso la popolazione ad osservare rigorosamente le misure di prevenzione e se ci sia nell’immediato una difficoltà oggettiva a partire con la campagna di vaccinazione. Il 27 dicembre prossimo si terrà, come anticipato anche ieri dal premier Conte nella conferenza stampa delle nuove misure restrittive, il Vax Day voluto dalla Commissione europea come giornata d’inizio simbolica per tutti i paesi membri del piano di vaccinazione. - (PRIMAPRESS)