Covid: il 4 gennaio riunione paesi Ue su azioni congiunte per arrivi dalla Cina

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I paesi dell'Ue si incontreranno il 4 gennaio per discutere una risposta congiunta al tema dei viaggiatori provenienti dalla Cina, dopo l'impennata di casi di Covid nel paese. Lo ha annunciato la Svezia, che ha assunto la presidenza del semestre Ue. "Stiamo cercando una politica comune per l'intera Ue sull'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso", ha dichiarato in una nota il governo di Stoccolma, che ha convocato per mercoledì una riunione del meccanismo di gestione delle crisi del Consiglio (Ipcr). Obiettivo: scongiurare un nuovo allarme pandemico con costi pesanti sugli Stati membri. - (PRIMAPRESS)