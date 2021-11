Covid: i Paesi Bassi tornano alle misure restrittive per l’aumento di nuovi casi

(PRIMAPRESS) - PAESI BASSI - I Paesi Bassi reintrodurranno misure restrittive (fino al 12/11), per arginare l'aumento dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il premier olandese, Rutte. Le nuove restrizioni prevedono il ritorno all'uso obbligatorio delle mascherine in luoghi ed esercizi pubblici al chiuso, come i negozi. Viene reintrodotta la regola del distanziamento sociale di 1,5 metri.L'obbligo di presentare il pass sanitario sarà esteso a luoghi come i musei e terrazze dei ristoranti. Torna a essere raccomandato lo smart working. - (PRIMAPRESS)