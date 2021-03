Covid, i nuovi positivi sono 21.315 con 100mila tamponi in meno. Sale il tasso di positività a 7,78%

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati del Ministero della salute oggi 14 marzo, hanno registrato 21.315 positivi nelle ultime 24 ore (26.062 i precedenti), ma sono stati effettuati circa 100 mila tamponi in meno (273.966). Il tasso di positività risale al 7,78%. Le vittime sono 264,a fronte delle precedenti 317. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva: il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più, portando il totale a superare i 3 mila (3.082). Il picco fu toccato ad aprile dello scorso anno, con 4.068 intensive. - (PRIMAPRESS)