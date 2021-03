Covid: i nuovi positivi non scendono sotto la soglia di tolleranza e si pensa ai weekend blindati

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati forniti dal Ministero della Salute oggi 9 marzo, hanno registrato 19.749 nuovi casi di coronavirus con un picco di 376 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi (quasi il doppio di ieri), con un tasso di positività del 5,7%. Ieri le vittime erano state 318, con 13.902 nuovi casi. Il totale dei contagi in Italia è di 3.101.093, mentre il bilancio delle vittime è di 100.479. Intanto dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico con il Commissario per l'emergenza, si sta studiando nuove forme di contenimento che vogliono evitare il lockdown completo del paese ma introdurre i weekend "blindati" come era accaduto durante i giorni immediatamente prossimi allo scorso Natale. - (PRIMAPRESS)