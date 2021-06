Covid: i nuovi casi sono 2.199 con 77 decessi. Ma sale la preoccupazione per la variante Delta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi in Italia si reegistrano 2.199 casi e 77 decessi. Ieri i nuovi casi sono stati 1.896, i morti 102. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore. I numeri dei decessi restano ancora significativi. Ma l'attenzione si sta spostando sullo scenario variante Delta che in Inghilterra ha fatto impennare nuovamente i contagi. - (PRIMAPRESS)