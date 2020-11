Covid: i numeri di oggi 11 novembre con i decessi e terapie intensive che continuano a crescere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino di oggi 11 novembre emesso dal ministero della Sanità, conta oggi 32.961 nuovi casi positivi su 225.640 tamponi effettuati e continua a salire il numero di morti in giornata con il drammatico numero di 623 decessi. La flessione sui casi positivi rispetto a ieri (35.098) non è ancora significativa per i primi segnali di un contenimento della diffusione perché le terapie intensive sono aumentate oggi di 110 pazienti portando il numero complessivo dei ricoveri a 811. Dall’inizio della pandemia l’Italia ha superato un milione di casi. A confermarsi la regione con più casi è la Lombardia (8.180), seguita dalla Campania con 3.166 e il Piemonte con 2.953. Facendo permanere l’anomalia in questi ultimi due casi della differenza di collocazione in area gialla dell’area metropolitana di Napoli mentre resta rossa quella di Torino. Il Lazio (2.479) si avvicina alla Toscana (2.507). Sotto la soglia dei 1500 nuovi positivi ci sono Sicilia, Puglia e Liguria. - (PRIMAPRESS)