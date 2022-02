Covid: i dati di oggi segnano un calo delle terapie intensive e dei nuovi positivi a 41.247. I decessi ancora alti (326)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino del Ministero della Salute oggi registra il 41.247 dei casi positivi. Scendono le terapie intensive (-8), aumentano i ricoveri (+177). Nel Lazio 5.313 contagi, 5.203 in Emilia Romagna, 4.041 in Campania, 3.688 in Piemonte e 2.858 in Veneto. Scendono ancora le terapie intensive. Da giorni i numeri Covid sono in calo e sembra intravedersi la fine della pandemia cronica anche se l'attenzione è ancora alta, il trend è confermato dall'ultimo monitoraggio dell'Agenas, aggiornato a ieri sera: a livello nazionale, sono stabili i tassi di occupazione di terapie intensive e ricoveri ordinari in Italia, rispettivamente al 15% e al 28%. Restano significativi i decessi con 326 morti. Visti i dati, pian piano si torna verso la normalità, con un allentamento graduale delle restrizioni. - (PRIMAPRESS)