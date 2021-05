Covid: i contagi in calo (3.455) favoriscono l'eliminazione delle limitazioni. E' il dato più basso dal 6 ottobre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi da Covid ancora in calo: nelle ultime 24 ore sono stati 3.455, rispetto ai 5.753 del giorno precedente, il dato più basso dal 6 ottobre. In leggero aumento le vittime da 93 a 140. I tamponi effettuati sono stati 118.924 con un tasso di positività del 2,9%. I ricoveri in terapia intensiva sono stati 1.745 (-25), mentre 69 i nuovi ingressi. 12.024 invece i ricoveri ordinari (-110). I guariti sono 3.715.389 e gli attualmente positivi 322.891. - (PRIMAPRESS)