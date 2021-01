Covid: gli Usa tornano a bloccare gli ingressi da Europa e Africa per paura delle varianti del virus

(PRIMAPRESS) - USA - Con l'amministrazione Biden la lotta alla pandemia si fa più stringente ed arrivano le prime misure per bloccare gli ingressi dall'Europa e Africa per fermare la diffusione delle varianti del virus che vedono Regno Unito e i paesi africani ad essere i paesi più colpiti. Il presidente americano imporrà il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei non statunitensi provenienti da Regno Unito,Brasile,Irlanda e gran parte dell'Europa.Ed estenderà il divieto a chi arriva dal Sudafrica,dopo le segnalazioni delle nuove varianti negli Usa. La decisione rientra nel piano della nuova amministrazione democratica per combattere l'epidemia che sta dilagando nel paese più colpito al mondo dal Covid-19,sia in termini di contagi (25,14 milioni) che di morti (oltre 419 mila). - (PRIMAPRESS)