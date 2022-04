Covid, gli ospedali "sentinella" Fiaso segnano un aumento dei ricoveri al 3,6%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei dati dagli ospedali sentinella di Fiaso, che riunisce le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ultima settimana crescono del 3,6% i ricoverati Covid La tendenza all'aumento sembra rallentare -2 settimane fa era +10.6% e sette giorni fa +8,6%- e riguarda solo i ricoveri ordinari. Il Nord segna -5%, il Centro +6%, Sud e isole +9% di ricoveri Stabili le terapie intensive, dove i ricoverati per Covid hanno per la quasi totalità anche altre patologie. In reparto, il dato è del 53%. Le misure restrittive allentate stanno dando i primi effetti di una nuova, anche se lenta, risalita dei dati. La scuola resta uno dei principali focolai. - (PRIMAPRESS)