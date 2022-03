Covid, Gimbe: “Aumento dei positivi in 12 regioni”. L’allenamento delle misure porta un rialzo dell’1,5% dei contagi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lieve aumento dei nuovi casi Covid (+1,5%), e decessi a -19,3% nei dati settimanali della Fondazione Gimbe. L' aumento dei casi in 12 Regioni. Il presidente Cartabellotta stima in 7- 10 giorni il tempo per capire se l'incredenti sia "l'inizio di una nuova ondata o un semplice rimbalzo". Priorità, la prima dose a 4,67mln di persone. Nella settimana presa in esame, dal 2 all'8 marzo, in calo anche l'occupazione ospedaliera in terapia intensiva (-16,4%) e nei reparti (-16,1%) - (PRIMAPRESS)